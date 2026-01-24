Danilo de Andrade (l’allenatore che ha lanciato Giovane): «È molto rapido e finalizza bene. La personalità non gli manca»

Andrade lo conosce dai tempi del Corinthias. A Tmw: «Ora è il momento della sua affermazione, farò il tifo per lui perché possa spaccare tutto al Maradona e col Napoli»

Intervistato in esclusiva da TMW, Danilo de Andrade ha parlato di Giovane, neoacquisto del Napoli. Una voce autorevole, considerando che Andrade lo ha praticamente lanciato nel calcio che conta ai tempi del Corinthians.

Le parole di Andrade

Danilo, che ricordo ha di Giovane ai tempi del Corinthians?

«Ho lavorato con Giovane nel settore giovanile del Corinthians e posso dire che è sempre stato un attaccante con molta velocità e un’ottima finalizzazione, un jolly in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo. In Under 20 la sua stella brillava già in modo limpido.»

C’è un episodio o un aneddoto che lo rappresenta meglio?

«Il calcio è così: le opportunità arrivano e lui è stato bravo a sfruttare la chance che ha avuto al Verona. Ora è il momento della sua affermazione, farò il tifo per lui perché possa spaccare tutto al Maradona e col Napoli.»

In Italia qualcuno lo paragona a Ronaldo: rivede qualcosa di simile?

«No, ha caratteristiche diverse. Come ho detto, però, è molto rapido e finalizza molto bene: questo può essere un grande punto di forza per Giovane.»

È pronto per il Napoli secondo lei?

«La sua velocità e la sua capacità di chiudere l’azione possono fare la differenza anche a quel livello. Adesso è il momento di dimostrare tutto, è il momento di essere semplicemente Giovane, senza fare paragoni con altri. La personalità non gli manca di certo.»