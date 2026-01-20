Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte lascia fuori Beukema, gioca Gutierrez (e Vergara)
Le scelte di Neestrup e Conte per la sfida di Champions di questa sera. Di Lorenzo arretrato con Buongiorno e Juan Jesus, Spinazzola a destra.
Sono ufficiali le formazioni scelte dai due allenatori per la sfida di Champions tra Copenhagen e Napoli. Jacob Neestrup e Antonio Conte hanno scelto i titolari per la sfida di questa sera alle 21
Copenaghen-Napoli, formazioni
Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte