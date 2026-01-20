McTominay: «È inaccettabile che non abbiamo fatto il secondo o il terzo gol»

A Sky: «Sappiamo che la sfida contro il Chelsea sarà fondamentale perché vogliamo continuare in Champions»

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen

Le parole di McTominay

«Avremmo dovuto vincere, è inaccettabile. Dovevamo trovare il modo per segnare il secondo e il terzo gol e chiudere definitivamente la gara. Questo è uno stadio difficile per il clima e il campo, ma dovevamo trovare spazio per segnare. È stato deludente non averlo fatto».

«Ci sono stati tanti infortuni, è raro che accada. Abbiamo cercato di migliorare e dare un buon ritmo in ogni gara. Dobbiamo cercare di migliorare e provare a far bene».

«Sì, ovviamente, ora dobbiamo riguardare tutto e capire quali errori abbiamo commesso. Sappiamo che il Chelsea è una grande squadra ma dobbiamo cercare di dare tutto perché vogliamo continuare in Champions»