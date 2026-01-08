Conte non parla del mercato, ma dice tutto: «Ci sono situazioni oggettive, ognuno farà le proprie valutazioni»

A Radio Rai: «Il Verona ha giocato solo su ripartenze, su queste palle sporche. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, forse meritavamo qualcosa di più»

Antonio Conte, al termine del match pareggiato con il Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai cercando di analizzare il match. non è mancato un commento sul mercato. Le parole.

Napoli meno brillante?

«Diciamo che nel primo tempo abbiamo perso parecchi duelli e concesso due gol, dove potevamo fare un po’ meglio. Ma sappiamo che il calcio vive di episodi e nel primo tempo tutti e due gli episodi sono stati negativi. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto una grande reazione sotto tutti i punti di vista. Forse meritavamo qualcosa di più in base a tutte le situazioni che ci sono stati».

Quando tutti si aspettavano il sorpasso, avete quasi rischiata di perderla?

«Ti spingi in avanti per fare gol, ne hai fatti altri due, poi alla fine c’è stato questo punto appena. Il Verona ha giocato solo su ripartenze, su queste palle sporche. Poi hanno anche giocatori di qualità, ci sta che concedi qualcosa alla fine per troppa voglia di vincere».

Qualcosa deve succedere sul mercato?

«Ho già detto che del mercato non parlo. Ci sono delle situazioni oggettive che tutti possono vedere e fare le proprie valutazioni. Come dico sempre, cerco di valorizzare tutto quello che abbiamo a disposizione per cercare poi di fornire un buon prodotto».