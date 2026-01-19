Caressa: «Il Napoli è passato da 59 a 145 partite saltate dai giocatori infortunati»

A Sky: «Il triplo, ed è tantissimo. Qualcuno ha ipotizzato che sia il campo d'allenamento, però è lo stesso dell'anno scorso».

Fabio Caressa è intervenuto a Sky calcio club in merito agli infortuni del Napoli.

Caressa sul Napoli

Le sue parole:

«Andiamo a vedere gli infortuni del Napoli. Dall’anno scorso erano 59 giornate perse dai giocatori infortunati. Adesso siamo passati a un totale, con i lungodegenti tipo Lukaku e De Bruyne, di 145 partite saltate dagli infortunati. Vuol dire il triplo, tantissimo. Dipende dal fatto di giocare ogni tre giorni? Qualcuno parla anche, non so se si è parlato in passato del campo d’allenamento. Qualcuno ha fatto l’ipotesi, però è lo stesso dell’anno scorso».

Questa settimana gli azzurri dovranno far fronte a due nuovi infortunati, ovvero Rrahmani e Politano, che hanno subito entrambi una lesione nel match contro il Sassuolo di campionato. Rientrerà, invece, tra i convocati Romelu Lukaku per il match contro il Copenaghen di Champions League, in programma domani sera. Domenica, invece, ci sarà la partita contro la Juventus di campionato.