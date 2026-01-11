Bianchi: «Difendere lo Scudetto è difficile, a Napoli forse un po’ di più. Con l’Inter è nata una nuova rivalità»

A Repubblica: «Il Napoli è meno lontano dalle solite big. Sulle strutture forse Conte ha ragione e il divario è maggiore, ma in campo si vede meno.»

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Ottavio Bianchi ha così analizzato il momento di Napoli e Inter in vista del big match di stasera.

Le parole di Bianchi

La nuova rivalità al vertice è invece certezza.

«Condivido. È nata una nuova rivalità. Le altre stanno avendo delle difficoltà e ora l’Inter e il Napoli, con il Milan, sembrano decisamente avanti a tutte.»

L’Inter è la tradizione e il Napoli il nuovo che avanza?

«È corretto dire così e l’Inter è lì da sempre. Ma anche il Napoli ormai è una realtà consolidata da anni. Ai miei tempi gli azzurri vivevano di alti e bassi. Ora sono pure loro una squadra da battere, proprio come le altre grandi tradizionali.»

Conte dice che Inter, Milan e Juve avranno sempre qualcosa in più. Lo pensa pure lei, Bianchi?

«Dipende. Adesso mi sembra che il Napoli sia meno lontano dalle solite big, sotto tutti i punti di vista. Sulle strutture forse Conte ha ragione e il divario è maggiore, ma in campo si vede meno.»

Chivu è una sorpresa o se lo aspettava già pronto per il grande salto?

«Nessuna sorpresa: aveva già fatto bene nelle scorse stagioni e ha il gran vantaggio d’essere stato un ottimo giocatore. Conosce le dinamiche di un top club.»

Conte sta provando a difendere lo scudetto a Napoli e nessuno meglio di lei sa quanto è difficile…

«Difendere lo scudetto e ripetersi è molto difficile per tutti, a Napoli forse un po’ di più. Ma ora vedo una mentalità diversa: sono cresciuti società e ambiente.»

Al Napoli mancherà anche Neres, oltre De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Come si gestisce l’emergenza?

«Se si protrae a lungo può diventare pericolosa. La rosa del Napoli è adeguata per sopperire e gli azzurri hanno un tecnico di prima fascia.»

Che sta succedendo con il Var?

«Non ho mai avuto un grande rapporto con gli arbitri, è una categoria particolare. Hanno un compito difficile, ma in Italia si sta dando troppa importanza al Var. Spesso la vera percezione di ciò che è successo si ha solo in campo. Non c’è un vigile che deve dare la multa. Lasciamoli sbagliare.»