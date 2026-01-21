Bale sull’esonero di Xabi Alonso: «Al Real non basta allenare, serve un gestore di ego»

A Tnt Sports: «Non serve fare troppa tattica. L’aspetto più importante è saper coccolare tutti, capire chi ha bisogno di fiducia e gestire le dinamiche interne».

Gareth Bale, ex stella del Real Madrid ha parlato Tnt Sports, dell’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del club madrileno, sottolineando le qualità dell’allenatore e perché non ha funzionato al Santiago Bernabéu.

«Xabi è un allenatore incredibile ha vinto al Bayer Leverkusen, ha conquistato trofei e ha allenato la squadra in maniera impeccabile. Ma al Real Madrid le cose non funzionano allo stesso modo: qui non serve solo allenare, serve essere un vero manager. Devi gestire l’ego dei singoli giocatori».

È evidente che nel Real non giocano solo calciatori, ma nello spogliatoio ci sono delle vere e proprie star «Non serve fare troppa tattica: in quella squadra ci sono giocatori che possono cambiare il match in un battito di ciglia. L’aspetto più importante è saper coccolare tutti, capire chi ha bisogno di fiducia e gestire le dinamiche interne».

