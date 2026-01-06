Ancora (ex nutrizionista del Napoli): «Neres non credo che ce la farà per l’Inter. Per Lukaku ci vorrà un mese»

Tiberio Ancora, ex nutrizionista del Napoli, analizza i tempi di recupero di Lukaku e Neres. Le sue parole a StileTv.

Le parole di Ancora

«Bisogna avere ancora un po’ di pazienza, la struttura di Lukaku è possente. Nelle prossime settimane mi auguro possa iniziare ad avere la condizione giusta per entrare in campo, ma i tempi di recupero sono lunghi. Nel giro di un mese credo che si avrà Lukaku a disposizione, non prima.»

«Neres titolare a Milano? Non credo che ce la farà a rientrare perché un trauma distorsivo non si recupera in 5 giorni, sarebbe un rischio metterlo in campo. Tutti ci auguriamo che possa essere della partita perché sta facendo la differenza, ma non si sta allenando, l’altro giorno aveva le stampelle e pure se il referto ha dato un esito positivo e non si tratta di un infortunio gravissimo, ci vuole comunque il tempo tecnico per recuperare. Non sono un medico, ma ho visto tanti infortuni e credo che non sarà disponibile per domenica.»