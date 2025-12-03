Venerdì il sorteggio Mondiale, con Trump e i Village People

La Fifa ha presentato la cerimonia di sorteggio dei Mondiali 2026, in programma venerdì al Kennedy Center di Washington, con Heidi Klum e Kevin Hart come conduttori. L’evento promette un forte tocco hollywoodiano grazie alla presenza di Danny Ramirez e a grandi performance musicali di Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Al termine, si esibiranno anche i Village People con Ymca. È attesa la presenza del presidente statunitense Donald Trump. Lo scrive Le Parisien

Venerdì la cerimonia del sorteggio del Mondiale

Che lo spettacolo abbia inizio! Prima che le stelle del calcio scendano in campo, ecco il primo atto della grande scena mondiale. Questa mattina la Fifa ha svelato il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada dall’11 giugno al 19 luglio.

Per condurre la cerimonia, prevista per venerdì alle 18:00 ora francese (mezzogiorno sulla East Coast), al John F. Kennedy Center di Washington, la Fifa ha scelto una coppia d’eccezione: la modella tedesco-americana Heidi Klum, habitué di queste occasioni, e l’attore e comico statunitense Kevin Hart.

«Vent’anni dopo aver preso parte alla cerimonia nel mio Paese d’origine, ai tempi del Mondiale 2006, poter presentare di nuovo il sorteggio è davvero straordinario», ha dichiarato Klum al sito della Fifa. «La Coppa del Mondo unisce come nessun altro evento, ed è un onore rivivere quella magia in un appuntamento che coinvolge tre nazioni ospitanti e 48 squadre».

Un tocco di Hollywood e c’è anche Donald Trump

L’attore e produttore Danny Ramirez sarà incaricato di interagire con le “leggende” del calcio presenti in sala, raccogliendone le reazioni e portando, assicura la Fifa, «un tocco hollywoodiano all’evento».

Sul fronte dell’intrattenimento, la Fifa promette «esibizioni dal vivo eccezionali». Sono attesi il tenore italiano Andrea Bocelli e il cantante britannico Robbie Williams, già protagonista alla finale del Mondiale per Club della scorsa estate tra Chelsea e PSG. Williams si esibirà in duetto con la statunitense Nicole Scherzinger. Al termine del sorteggio, i Village People proporranno la loro leggendaria hit Ymca. L’organizzazione anticipa anche ulteriori sorprese, che saranno svelate entro venerdì. Da segnalare infine la presenza annunciata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.