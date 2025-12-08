Politano potrebbe essere la carta a sorpresa di Conte contro il Benfica (Sky)

Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Sport per parlare della probabile formazione che il Napoli potrebbe schierare mercoledì sera contro il Benfica in Champions

La formazione del Napoli contro il Benfica

La formazione dovrebbe ricalcare quella vista in campo contro la Juventus

«Probabilmente sì anche se ci sono due giocatori fondamentali come McTominay e Neres che vanno gestiti perché a loro due Antonio Conte sta chiedendo un super lavoro. Dovrebbe essere quella la formazione. Oggi poco indicativa come giornata. Domani capiremo forse qualcosa in più nella rifinitura che il Napoli svolgerà prima di partire per Lisbona. Si aggiunge Spinazzola che potrebbe essere una carta importante da spendere la posto di Olivera.

Potrebbe interessarti: Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve

Ma c’è anche Politano che prima dell’esplosione di Neres era onfire. Politano è stato molto prezioso nella prima parte della stagione, rinunciare a Neres sarebbe fuori luogo. Hojlund è tornato al gol. n attacco dovrebbero essere tutti riconfermati. La difesa è solida e ha ritrovato i suoi protagonisti. Attenzione che tra Benfica e Udinese potremmo rivedere Lukaku quantomeno in panchina».