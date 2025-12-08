Sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto, non ha mai ritrovato se stesso

Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport nei commenti con Sebastiano Vernazza:

Ieri sera il Napoli ha sconfitto la Juve. Quinta vittoria di fila dei campioni d’Italia, tra campionato e coppe. La caduta di Bologna, il 9 novembre, con relativa fuga di Conte da Castel Volturno, ha funzionato da scossa. Come cambiare l’allenatore senza cambiarlo. Conte si è auto-esonerato per qualche giorno e, quando si è ripresentato al campo, la squadra ha reagito come se si fosse trovata davanti a una persona nuova. Operazione rischiosa, però fruttuosa. Il Napoli si è rimesso in moto nonostante gli infortuni. Conte ha trasformato la presunta crisi in un’opportunità, come dimostra il ripescaggio di Neres, gran protagonista del nuovo Napoli, e, insieme a Hojlund, uomo copertina del successo di ieri sera contro la Juve.

Neres che va via a Koopmeiners e che serve Hojlund per l’1-0 è l’immagine emblematica della partita del Maradona, condensa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve. Neres e Koopmeiners sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto: sballottato in ruoli troppo diversi, Koopmeiners non ha mai ritrovato se stesso.

David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A (Opta prima di Napoli-Juventus)

Alcuni interessanti prospetti statistici ripresi da Opta su Napoli e Juventus, che riguardano principalmente lo scontro sugli esterni tra Neres e Kenan Yildiz (rispettivamente i due uomini più in forma e decisivi delle due squadre al momento ndr). Il brasiliano è in una striscia positiva da 5 partite, il turco invece ha solo partecipato a gol casalinghi, senza mai incidere in trasferta.

“Qualora non perda contro la Juventus , il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) – finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l’unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) – escluse dal conteggio le prime due giornate – successo arrivato contro l’Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.

David Neres ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l’attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.

Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all’Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l’ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95)”