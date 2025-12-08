Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve (Gazzetta)
Sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto, non ha mai ritrovato se stesso
Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve (Gazzetta)
Scrive la Gazzetta dello Sport nei commenti con Sebastiano Vernazza:
Ieri sera il Napoli ha sconfitto la Juve. Quinta vittoria di fila dei campioni d’Italia, tra campionato e coppe. La caduta di Bologna, il 9 novembre, con relativa fuga di Conte da Castel Volturno, ha funzionato da scossa. Come cambiare l’allenatore senza cambiarlo. Conte si è auto-esonerato per qualche giorno e, quando si è ripresentato al campo, la squadra ha reagito come se si fosse trovata davanti a una persona nuova. Operazione rischiosa, però fruttuosa. Il Napoli si è rimesso in moto nonostante gli infortuni. Conte ha trasformato la presunta crisi in un’opportunità, come dimostra il ripescaggio di Neres, gran protagonista del nuovo Napoli, e, insieme a Hojlund, uomo copertina del successo di ieri sera contro la Juve.
Neres che va via a Koopmeiners e che serve Hojlund per l’1-0 è l’immagine emblematica della partita del Maradona, condensa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve. Neres e Koopmeiners sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto: sballottato in ruoli troppo diversi, Koopmeiners non ha mai ritrovato se stesso.
David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A (Opta prima di Napoli-Juventus)
Alcuni interessanti prospetti statistici ripresi da Opta su Napoli e Juventus, che riguardano principalmente lo scontro sugli esterni tra Neres e Kenan Yildiz (rispettivamente i due uomini più in forma e decisivi delle due squadre al momento ndr). Il brasiliano è in una striscia positiva da 5 partite, il turco invece ha solo partecipato a gol casalinghi, senza mai incidere in trasferta.