Politano: «L’intervento di Rabiot ha fatto male. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan

Le parole di Politano

Rabio sull’intervento su di te?

«Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e non poteva mai prendere la palla. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata bene e siamo contenti»

La vostra fase difensiva

«In una partita del genere quando ci metti voglia di difendere tutti insieme è difficile per le altre squadre venire a farci gol»

Un Napoli vivissimo con la azzima

«Sì, abbiamo ritrovato le energie e quando stiamo bene fisicamente e mentalmente è dura per tutti quanti»