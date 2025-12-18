Politano: «L’intervento di Rabiot ha fatto male. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti»
A Mediaset: «In una partita del genere quando ci metti voglia di difendere tutti insieme è difficile per le altre squadre venire a farci gol»
L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan
Le parole di Politano
Rabio sull’intervento su di te?
«Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e non poteva mai prendere la palla. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata bene e siamo contenti»
La vostra fase difensiva
«In una partita del genere quando ci metti voglia di difendere tutti insieme è difficile per le altre squadre venire a farci gol»
Un Napoli vivissimo con la azzima
«Sì, abbiamo ritrovato le energie e quando stiamo bene fisicamente e mentalmente è dura per tutti quanti»