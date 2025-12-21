Petrachi: «Marianucci? È un giovane interessante, ma non voglio giocatori di passaggio»

Poco prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Torino, il ds dei granata, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sul potenziale acquisto di Marianucci.

Le parole di Petrachi

«In difesa interverremo sicuramente, anche considerando le assenze dovute alla Coppa d’Africa. Marianucci? È un profilo davvero interessante, un giovane che sta facendo molto bene. Però, oltre alle qualità tecniche, cerco una caratteristica precisa: non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbe che chi arriva restasse a lungo, perché solo così si può creare quel senso di appartenenza fondamentale per il Torino.»

Riporta Tuttosport:

Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e ha avviato una fase di valutazione su più profili difensivi. L’obiettivo della dirigenza granata è individuare un centrale giovane, con margini di crescita, capace di aumentare la competitività del pacchetto arretrato e allo stesso tempo abbassarne l’età media.

Tra i primi nomi finiti sul tavolo, come anticipato nei giorni scorsi, c’è quello di Luca Marianucci. Il difensore di proprietà del Napoli sta vivendo una stagione complicata sotto il profilo dell’impiego: con Antonio Conte ha collezionato appena 90 minuti complessivi, un bottino giudicato insufficiente per garantire continuità e sviluppo. Una situazione che ha spinto il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna a valutare positivamente l’ipotesi di una cessione in prestito fino al termine della stagione.