La condizione psicofisica di Neres è mostruosa, trasforma in oro tutto ciò che tocca
I quotidiani elogiano la prestazione del brasiliano. Per la Gazzetta dello Sport, ogni azione offensiva del Napoli parte dal suo lato
David Neres ha ancora una volta partecipato ad un’azione da rete. È la sesta partecipazione nelle ultime 7 partite del Napoli (tre reti, tre assist). Sta diventando sempre di più un fattore, da quando ha preso confidenza con la titolarità e da quando il Napoli è tornato a giocare il calcio aggressivo in avanti che conosceva, pressando e utilizzando la velocità dei suoi, gli scambi stretti tra i componenti del tridente (tra cui si è sviluppata una certa intesa, pare ndr). I voti dei quotidiani dunque non possono che seguire questa scia positiva.
Neres, i voti e la descrizione della prestazione da parte dei principali quotidiani
Tuttosport: 8
“È in una condizione psicofisica mostruosa, ogni cosa che tocca si tramuta in oro. Quando parte nell’uno contro uno è semplicemente imprendibile”
Corriere dello Sport: 7,5
“In stato di grazia. Brucia chiunque gli capiti davanti, soprattutto nel primo tempo. L’assist di destro a Hojlund è firmato con stile.”
Gazzetta dello Sport: 7,5
“Altro giro, altro regalo. Assiste Hojlund per l’1-0, dal suo sinistro parte ogni offensiva azzurra, anche il cross che porta alla vittoria”
Repubblica: 7
“Mette a ferro e fuoco la sua corsia: costruisce l’assist per Hojlund e tanto altro. Una forza della natura”
Neres che va via a Koopmeiners sull’1-0 fotografa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve
Scrive la Gazzetta dello Sport nei commenti con Sebastiano Vernazza:
“Neres che va via a Koopmeiners e che serve Hojlund per l’1-0 è l’immagine emblematica della partita del Maradona, condensa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve. Neres e Koopmeiners sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto: sballottato in ruoli troppo diversi, Koopmeiners non ha mai ritrovato se stesso”