Neres in nomination per il miglior calciatore di novembre in Serie A

David Neres, protagonista col Napoli nel mese di novembre, è tra i calciatori nominati dalla Serie A per il migliore del mese.

Tre gol segnati in quattro partite per l’esterno brasiliano, che da dopo l’ultima sosta delle nazionali è diventato il titolare di Conte insieme a Lang per accompagnare l’unico centravanti Hojlund.

Insieme a Neres, nominati anche Lautaro Martinez (Inter), Mike Maignan (Milan), Leo Ostigard (Genoa), Nicolò Zaniolo (Udinese) e Jamie Vardy (Cremonese).

Per votare il brasiliano, basterà collegarsi a questo sito e cliccare sul “vota ora” sotto la sua foto.

Le stelle di novembre sono pronte al vostro verdetto.

Diteci chi merita l’@EASPORTSFC Player Of The Month! Vota ora 👉 https://t.co/oYQilvliaB pic.twitter.com/qdbgH1vPA3 — Lega Serie A (@SerieA) December 4, 2025

Neres il trascinatore del Napoli

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli batte la Roma grazie a una giocata da campione di David Neres, protagonista assoluto della settimana azzurra. Dopo la doppietta di Bergamo e l’ottima prova in Europa contro il Qarabag, il brasiliano firma anche il gol vittoria all’Olimpico: un contropiede perfetto, iniziato e concluso da lui dopo il rapido scambio con Hojlund, che gli permette di superare Svilar con freddezza.

La velocità di Neres è una costante minaccia per la Roma, fino ai crampi che lo costringono al cambio. In un momento di forma straordinario, l’esterno ha saputo sfruttare al meglio la fiducia di Conte, e le tante assenze, diventando un punto fermo del 3-4-3 che ha rilanciato l’attacco azzurro. Facendo di necessità virtù, Conte ha ritrovato gol ed entusiasmo grazie anche alle sue nuove ali, mentre i fantallenatori si godono un Neres mai così prolifico”.