Napoli-Juventus, Elmas favorito su Vergara. Verso la conferma di Neres e Lang

Entrambe incerottate, Napoli e Juve si affronteranno domenica sera allo stadio Maradona (calcio d’inizio ore 20:45) nella gara valida per la 14esima giornata di Serie A. Quando mancano poco più di 48 ore alla sfida, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda le possibili scelte di Antonio Conte.

Napoli-Juve, le ultime sulla formazione azzurra

A quanto pare, dopo l’infortunio di Lobotka, il mister azzurro dovrebbe lanciare Eljif Elmas dal 1′, confermando il 3-4-3 delle ultime partite. Di seguito quanto si legge sul sito del noto giornalista sulla formazione titolare del Napoli contro la Juve.

“L’allenatore degli azzurri dovrebbe dare continuità al nuovo sistema di gioco, il 3-4-3. In porta ancora Milinkovic-Savic, protetto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sugli esterni i favoriti sono ancora Di Lorenzo e Olivera, mentre al fianco di McTominay in mezzo al campo il ballottaggio è tra Elmas e Vergara, con il primo favorito. Davanti fiducia ancora a Lang e Neres sugli esterni, con Hojlund riferimento centrale.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte”.

Spalletti sarà sommerso di applausi, lo stadio non sono i social

Ci sono varie categorie di tifosi ma due su tutte. Quelli che vanno allo stadio (attività a Napoli particolarmente faticosa, non è che prendi la metro viola ed è fatta, andata e ritorno) e quelli che non ci vanno. Quelli che non ci vanno, poi, distribuiscono le loro energie scrivendo sui social, girando video, chiamando radio e tv. Quelli che si sobbarcano la fatica, invece, rispettano la legge del campo. Allo stadio va ancora chi ha visto Giorgio Braglia. O Mocellin. I meno diversamente anziani possono ricordare Ignoffo, Toledo, Varricchio e via dicendo. Potrebbe scapparci perfino un Consonni. C’è chi ricorda quando la curva omaggiava con un fascio di rose gli ex o i calciatori che raggiungevano un record significativo di presenze. I tifosi da stadio domenica sera non avranno alcun dubbio. Una situazione che ci ricorda la descrizione che Elena Ferrante fa del momento in cui Lenù tradisce il marito con Nino Sarratore. Siamo andati a recuperarla.

«Ti sei decisa» gli sentii dire.

Sussultai, non mi chiesi decisa a cosa. Seppi solo che aveva ragione, mi ero decisa. Sfilai in fretta la camicia da notte, mi sdraiai accanto a lui malgrado il caldo.

Quando Spalletti spunterà dagli spogliatoi, sotto la tribuna centrale, emozionato e tremebondo, mormorerà la stessa frase di Nino Sarratore non appena capirà che lo stadio gli starà tributando quell’applauso che alle persone di campo partirà spontaneo. Come se non ci fosse mai stata alternativa. Lo stadio non sono i social. Non perdi sette ore della tua giornata, pagando l’impossibile ai garage, o rischiando che ti portino via l’automobile dai carri attrezzi (perché quando gioca il Napoli, la città si trasforma in Losanna) per fischiare chi ha contribuito a regalarti una delle gioie più intense della tua esistenza. Un dibattito surreale, come ha scritto Fabrizio d’Esposito.