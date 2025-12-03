Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Ambrosino e Lucca in avanti e Vergara a centrocampo (Sky Sport)

Oggi, alle 0re 18:00, il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona in Coppa Italia per gli ottavi di finale. Ecco le anticipazioni di Sky Sport.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: la decisione su Politano

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

Previsti otto cambi per l’allenatore salentino rispetto all’11 titolare che ha vinto a Roma, con le eccezioni di Milinkovic-Savic tra i pali e di Beukema e Olivera , con quest’ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro;

tra i pali e di e , con quest’ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro; in avanti chance per Ambrosino , con Lucca al centro;

, con al centro; in mezzo al campo spazio a Vergara al fianco di Elmas

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane Non sono stati convocati Folorunsho e Palestra, sulle corsie laterali spazio a Di Pardo e Idrissi ;

e ; out dalla trasferta al ‘Maradona’ anche Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre torna a disposizione Rog dopo i problemi al polpaccio;

dopo i problemi al polpaccio; in avanti Kilicsoy e Luvumbo, dietro ballottaggio tra Deiola e Luperto

La Coppa Italia è tornata coppetta: è l’obiettivo meno importante del Napoli, nettamente dietro alla Supercoppa araba

In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. Il quarto su quattro, nettamente staccato. C’è il campionato, ovviamente, l’obiettivo principale. C’è la Champions League che per ovvie ragioni non può essere vinta dal Napoli, però andrebbero raggiunti quantomeno i play-off e possibilmente gli ottavi di finale. E c’è la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre assieme a Bologna, Inter e Milan. Il Napoli giocherà il 18 dicembre la semifinale contro il Milan. È una manifestazione cui De Laurentiis tiene in modo particolare soprattuto per ragioni aziendali, di espansione del marchio Calcio Napoli. Le partite del pallone oggi non sono soltanto sul terreno di gioco, anzi. Lì siamo certi che il Napoli non schiererà le seconde linee come questa sera contro il Cagliari che peraltro scenderà in campo anch’esso in formazione ampiamente rimaneggiata. La Coppa Italia è quella manifestazione che acquista valore se non hai null’altro da portare a casa. È giusto così. A Bologna l’hanno vissuta come una gioia indimenticabile. Lo stesso accadde a Napoli quando la portò a casa con Mazzarri che superò in finale proprio la Juventus di Antonio Conte.