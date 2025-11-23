Il Qarabag è un avversario battibile anche con Lucca centravanti (Gazzetta)

La partita di ieri contro l’Atalanta era fondamentale per il Napoli di Conte dopo la brutta prestazione contro il Bologna e lo sfogo dell’allenatore. Sono state due settimane di attesa che sono però culminate in una vittoria convincente contro i bergamaschi. Ma è solo l’inizio, perché martedì arriva il Qarabag in Champions. La Gazzetta dello Sport ne scrive parlando del risentimento muscolare di Hojlund che lo ha costretto ha lasciare il campo ieri sera nel corso della sfida contro l’Atalanta.

“Il Napoli può alimentare i suoi piani di scudetto bis, perché la squadra è forte e, in Serie A, può reggere gli infortuni a catena. Ieri sera si è fatto male Hojlund, per l’ennesimo accidente muscolare della stagione, l’undicesimo, se non abbiamo sbagliato i conti e le ricostruzioni.

Martedì, in Champions, arriveranno gli azeri del Qarabag, avversario battibile anche con Lucca centravanti. E poi, a bordo campo e in borghese, verso la fine si è notato Romelu Lukaku, prossimo al rientro. Una riflessione sui muscoli del Napoli andrà fatta, le cifre dicono che siamo oltre la soglia della casualità”.

Potrebbe interessarti: Oltre le chiacchiere parla il campo. Parla Antonio Conte

Possibile che la vittoria contro l’Atalanta abbia dato anche un impulso alla vendita dei tagliandi per la sfida di Champions che fino a pochi giorni fa era piuttosto lenta. Gli unici settori sold out erano le due Curve mentre c’è ancora ampia disponibilità per tutti gli altri settori.