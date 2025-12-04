McTominay talismano del Napoli e della Scozia: è tra i 100 giocatori da tener d’occhio ai prossimi Mondiali (Athletic)

The Athletic ha stabilito la top 100 dei calciatori da osservare al prossimo Mondiale che si terrà tra giugno e luglio 2026. Tra questi, c’è Scott McTominay del Napoli e ben tre italiani, anche se gli Azzurri dovranno passare dai play-off per riuscire a qualificarsi alla competizione.

McTominay tra i 100 giocatori da osservare al Mondiale 2o26

McTominay è stato inserito al 68esimo posto della classifica. Athletic scrive:

Negli ultimi anni c’è stata un’osservazione maggiore su McTominay, sbocciato grazie al lavoro quotidiano. Affidabile e un talismano del Napoli. Ora svolge questo ruolo anche per la Scozia, come dimostra il suo clamoroso gol nella vittoria contro la Danimarca, che ha confermato il loro primo posto nel girone di qualificazione; non andavano a una Coppa del Mondo dal 1998.

Il centrocampista ex United è stato recentemente premiato come miglior giocatore della scorsa stagione in Serie A e dunque è tra gli osservati speciali dei prossimi Mondiali.

Tra gli italiani in classifica, sono presenti:

Alessandro Bastoni (31esimo): se lo hai visto giocare per l’Inter, potresti non essere così sorpreso di vederlo nella lista. Un difensore muscoloso ma elegante. Se l’Italia arriverà alla Coppa del Mondo attraverso i play-off di marzo, sarà probabilmente il loro uomo chiave.

Nicolò Barella (63esimo): sarebbe negligente non includerlo in queste classifiche. Un centrocampista brillante a tutto tondo, ha teoricamente tutto, ed è stato un uomo chiave quando l’Italia ha vinto il Campionato europeo nel 2021.

Sandro Tonali (79esimo): sospeso per Euro 2024, questo sarà il primo torneo importante di Tonali, se l’Italia ce la farà. Il suo gioco si è evoluto nell’ultimo anno, al punto che è diventato uno dei centrocampisti più completi della Premier League.