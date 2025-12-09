McTominay sarà gestito dopo il problema agli adduttori, ma non potrà mancare contro il Benfica

Tuttosport fa a pezzi il mercato Juve: Openda e Conceiçao sono costati cinque milioni più di Hojlund e Neres

Il direttore Vaciago: “Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Poi Spalletti ha sbagliato a togliere Yildiz”