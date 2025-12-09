McTominay sarà gestito dopo il problema agli adduttori, ma non potrà mancare contro il Benfica
Il Cormezz spiega che, considerando le tante assenze a centrocampo, il Napoli non può fare a meno di Scott in Champions domani
Il Napoli ha battuto anche la Juventus, nonostante i tanti infortunati che, oramai da inizio stagione, accompagnano il cammino degli azzurri. Alla lista potrebbe aggiungersi anche Scott McTominay che, nel primo tempo, ha accusato un problema agli adduttori ma ha comunque chiuso la partita giocandola per intero e dunque già fugando i primi dubbi.
Il Corriere del Mezzogiorno oggi fornisce aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista del Napoli in vista della sfida di domani contro il Benfica
Potrebbe interessarti: McTominay scaricato dallo United, a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti. Beukema commette sempre lo stesso errore
Le condizioni McTominay
“Sarà gestito in modo da averlo nelle migliori condizioni possibili al Da Luz. Vista l’emergenza con i tanti infortuni che svuotano il centrocampo, non ci sono alternative, McTominay dovrà trascinare la mediana del Napoli a Lisbona in coppia con Elmas, Vergara è l’unica soluzione a gara in corso”