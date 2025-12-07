McTominay: «Abbiamo cambiato così tanto, ora in campo abbiamo tutti un’ottima intesa»
A Dazn: «Abbiamo avuto tanti infortuni, lavoreremo di squadra. Giocare a Napoli per noi è un privilegio, sentiamo che tutta la città è con noi»
Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Juventus, che scenderanno in campo al Maradona tra meno di un’ora. Di seguito quanto integralmente dichiarato.
McTominay: «Ho buona intesa con tutti i miei compagni»
«Elmas? Io e tutti i miei compagni abbiamo una buona intesa, abbiamo infortuni, abbiamo cambiato sempre molto e dobbiamo fare rotazioni ma è normale, ci conosciamo tutti molto bene e lavoreremo di squadra per arrivare a un rendimento massimo. Effetto Maradona? Per noi è un onore e un privilegio giocare in un posto come questo, ovviamente esiste un effetto Maradona. C’è la sensazione che tutta la città è con noi in una città come questa. Conte? Stasera è una grande opportunità, dobbiamo continuare a costruire per arrivare ancora più in alto, ci ha chiesto di continuare quello su cui già stavamo lavorando»
Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali
