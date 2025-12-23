McTominay: «Il mio ruolo in campo è cambiato, ma voglio sperimentare tutto»

A Thmanyah: «Champions? Le nostre aspettative sono alte. Ho avuto una spinta enorme dai compagni e l'allenatore per dare il meglio di me».

All’emittente tv araba Thmanyah è intervenuto Scott McTominay dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa contro il Bologna.

Le parole di McTominay

Ecco quanto dichiarato dal centrocampista azzurro:

«Abbiamo giocato bene, creato occasioni e potevamo segnare più gol, poi David Neres ha creato una vera e propria magia. Ho cambiato un po’ il mio ruolo, voglio provare tutto. Ora sono posizionato più indietro. Le occasioni ci sono, a me basta essere concentrato per dare il meglio. Sono felice della vittoria della Supercoppa.

Champions League? Vogliamo fare il meglio possibile, le nostre aspettative sono alte e puoi solo pensare positivo e dare tutto ogni partita. Ho avuto una spinta enorme dai compagni e l’allenatore per dare il meglio di me».

L’ex centrocampista del Manchester United ha dichiarato che è solo una “fantasia” che i giocatori diventino improvvisamente migliori dopo aver lasciato il club. Ma lui è uno dei tanti giocatori che negli ultimi anni ha goduto di successo con il loro nuovo club. Antony ha avuto un momento davvero prolifico al Real Betis dopo il prestito iniziale della scorsa stagione, mentre Rasmus Hojlund e Marcus Rashford hanno entrambi registrato rendimenti migliori in questa stagione nei rispettivi prestiti a Napoli e Barcellona. Nella sua stagione di debutto al Napoli, McTominay ha segnato 13 gol e fornito 6 assist in 38 presenze in tutte le competizioni e ha conquistato il 18esimo nella corsa per il Pallone d’Oro 2025. Rashford ha finora registrato al Barcellona 7 gol e 11 assist in 23 presenze. Era caduto in disgrazia con Ruben Amorim e ha trascorso la seconda metà della stagione 2024-25 in prestito all’Aston Villa. Hojlund ha segnato 7 gol in 18 presenze in questa stagione col Napoli, dopo averne fatti 10 in 52 partite per lo United.