Home » Il Campo » Dichiarazioni

McTominay: «Centrocampo a due? Devi saper giocare in ogni posizione»

A Dazn: «Lobotka è un grande giocatore che tiene bene la linea, col suo rientro siamo tutti agevolati»

mctominay

As Roma 30/11/2025 - campionato di calcio serie A / Roma-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Scott McTominay

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese

Le parole di McTominay

Settimana di feste, difficile allenarsi

«È normale nel calcio, hai sempre poco tempo per prepararti. Siamo abituati e ci siamo allenati come sempre» 

Come ti trovi col centrocampo a due?

«È calcio, devi sapere giocare in ogni posizione, posso giocare più avanti o più indietro»

Il rientro di Lobotka ti aiuta?

«Grande giocatore che tiene bene la linea, col suo rientro siamo tutti agevolati»

 

 

Correlate