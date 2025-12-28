McTominay: «Centrocampo a due? Devi saper giocare in ogni posizione»
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese
Le parole di McTominay
Settimana di feste, difficile allenarsi
«È normale nel calcio, hai sempre poco tempo per prepararti. Siamo abituati e ci siamo allenati come sempre»
Come ti trovi col centrocampo a due?
«È calcio, devi sapere giocare in ogni posizione, posso giocare più avanti o più indietro»
Il rientro di Lobotka ti aiuta?
«Grande giocatore che tiene bene la linea, col suo rientro siamo tutti agevolati»