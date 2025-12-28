Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma Elmas e Juan Jesus dal 1′
Confermata la formazione che ha sconfitto il Bologna in Supercoppa. Il macedone chiude il tridente con Neres e Hojlund.
Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A.
Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali
Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte
Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
L’ultima dell’anno contro la Cremonese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. Arriva dopo la vittoria della Supercoppa e l’effetto sbornia da festeggiamenti è un nemico contro il quale Conte combatte sin dal giorno successivo alla sfida di Riad contro il Bologna. Ma è altrettanto vero, però, che sulla scia del trionfo arabo la squadra che al momento insegue al terzo posto Inter e Milan, può sfruttare l’entusiasmo e provare l’allungo. Il cammino del Napoli, finora, nonostante un 2025 da incorniciare, non è stato però né facile né lineare. Sette sconfitte in stagione, fra campionato e Champions, tutte lontano dal Maradona. Il cambio di passo è atteso proprio con l’ultima partita fuori casa, Conte aspetta questo segnale dopo un periodo difficile con l’infermeria piena di giocatori.