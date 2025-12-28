Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma Elmas e Juan Jesus dal 1′

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli, match valido per la 17esima giornata di Serie A.

Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali

Cremonese (4-4-2) Audero; Barbieri, Baschirotto, Folino, Pezzella; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy; Allenatore Davide Nicola

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte

Leggi anche: Conte sta combattendo contro la sbornia da festeggiamenti, oggi a Cremona il test decisivo

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

L’ultima dell’anno con­tro la Cre­mo­nese (oggi alle 15) può dire al Napoli molte cose. Arriva dopo la vit­to­ria della Super­coppa e l’effetto sbor­nia da festeg­gia­menti è un nemico con­tro il quale Conte com­batte sin dal giorno suc­ces­sivo alla sfida di Riad con­tro il Bolo­gna. Ma è altret­tanto vero, però, che sulla scia del trionfo arabo la squa­dra che al momento inse­gue al terzo posto Inter e Milan, può sfrut­tare l’entu­sia­smo e pro­vare l’allungo. Il cam­mino del Napoli, finora, nono­stante un 2025 da incor­ni­ciare, non è stato però né facile né lineare. Sette scon­fitte in sta­gione, fra cam­pio­nato e Cham­pions, tutte lon­tano dal Mara­dona. Il cam­bio di passo è atteso pro­prio con l’ultima par­tita fuori casa, Conte aspetta que­sto segnale dopo un periodo dif­fi­cile con l’infer­me­ria piena di gio­ca­tori.