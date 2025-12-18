Manfredi: «Mai detto no allo stadio del Napoli a Poggioreale, ma servono proposte realizzabili»

Il sindaco maramaldeggia: «Lì c’è Il mercato di Caramanico con 500 concessionari a lungo termine: spostarli è molto difficile perché hanno diritti acquisiti».

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un evento sulla Coppa America di vela tenutosi presso il Liceo “Marie Curie” di Napoli, è intervenuto sull’ipotesi, poi tramontata, sostenuta dal Napoli Calcio di realizzare il nuovo stadio nell’area mercatale del Caramanico, nella zona orientale della città. Queste le sue parole:

«Caramanico è mercato da 500 concessionari veramente molto difficile spostare tutti da lì. Non siamo mai stati contro la possibilità che ci sia un nuovo stadio. Se la società vuole fare un nuovo stadio, noi siamo assolutamente favorevoli, è chiaro che deve essere un’ipotesi che sia realizzabile».

Le parole di Manfredi

Ecco le parole riportate da Adnkronos:

«Il Caramanico è un mercato dove ci sono 500 concessionari che hanno una concessione a lungo termine, quindi è veramente molto molto difficile spostare tutti da lì perché loro hanno un diritto, e quindi io l’ho detto dall’inizio, anche perché noi per gli Europei abbiamo dei tempi abbastanza serrati. C’è sempre dialogo da parte del Comune però su cose che sono tecnicamente realizzabili».

Il sindaco Gaetano Manfredi è poi intervenuto sui lavori in corso per la candidatura dello stadio Maradona a Euro 2032, che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia.

«Con il ministro Abodi siamo in contatto continuo per trovare soluzioni positive per le opportunità della città, anche per gli Europei. Sul Maradona stiamo andando avanti, sulla progettazione e anche sul reperimento delle risorse. Cerchiamo di muoverci su delle prospettive concrete».