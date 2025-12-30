Lo United si è pentito e rivuole McTominay ma il Napoli ora chiede 70 milioni di euro

L'esclusiva di CaughtOffside: "Le stime di chi è vicino alla situazione indicano il 70% di possibilità di un trasferimento in estate. Sullo scozzese anche altre big di Premier come Tottenham e Arsenal".

Secondo un’esclusiva di CaughtOffside, fonti vicine al mondo degli agenti rivelano che il Manchester United sogna di riportare a Old Trafford Scott McTominay, protagonista assoluto al Napoli.

Lo United vuole indietro McTominay: i dettagli

Scrive CaughtOffside:

“Fonti vicine al mondo degli agenti hanno riferito a CaughtOffside che il Manchester United sogna di riportare a casa il centrocampista scozzese. A Napoli, McTominay non solo si è affermato come uno dei pilastri della squadra, ma è stato anche incoronato Miglior Giocatore della Serie A, un traguardo straordinario che ha inevitabilmente riacceso l’interesse dei club di Premier League.

La posizione del Napoli

La posizione del Napoli è chiara: vuole trattenere la sua stella. Tuttavia, il club deve anche tenere in considerazione l’equilibrio finanziario e la pianificazione a lungo termine. Il Napoli prenderebbe in considerazione l’apertura di una trattativa solo con un’offerta pari ai 60 milioni di sterline (70 milioni di euro, ndr), una cifra che riflette sia la forma attuale di McTominay sia la sua importanza nel sistema di Conte. Pur essendo fortemente contrario a una sua cessione a gennaio mentre punta a un altro Scudetto, all’interno del club si riconosce che un’offerta straordinaria potrebbe portare a un ripensamento.

Non solo lo United

Il Manchester United sarebbe pentito di aver lasciato partire il prodotto del proprio vivaio e starebbe valutando un suo ritorno a Old Trafford.

Anche il Tottenham, guidato da Thomas Frank, è desideroso di aggiungere gol e fisicità dal centrocampo — qualità che McTominay offre in abbondanza — e si è unito ai rivali di Premier League nel manifestare interesse per il 29enne. Arsenal e Newcastle stanno inoltre monitorando la situazione: l’Arsenal lo considera un’opzione di alto livello, mentre il Newcastle è da tempo un grande estimatore del suo profilo. Le stime di chi è vicino alla situazione indicano circa il 70% di possibilità di un trasferimento in estate, con solo il 30% di probabilità che il Napoli autorizzi una cessione a stagione in corso.