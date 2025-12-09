Leao dovrebbe farcela per la Supercoppa, escluse lesioni muscolari (Sportmediaset)

Rafa Leao ieri è dovuto uscire nel primo tempo del match del Milan contro il Torino per infortunio. Oggi si sono svolti gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio.

Le condizioni di Leao

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

La risonanza magnetica ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. La presenza in Supercoppa Italiana non è in dubbio ma dovrebbe saltare il Sassuolo, soprattutto se dovesse recuperare Gimenez.

Da quando Leao non è più una giovane promessa ma uno dei rossoneri con maggiore anzianità, è quasi sempre stato titolare. […] Diversa è stata l’ultima stagione […] È stata la stagione più turbolenta, in cui Leao era atteso come trascinatore e invece ha finito per essere trascinato in un campionato decisamente mediocre, concluso solo all’ottavo posto. È con Allegri che il club sperava e spera tuttora che Rafa possa convincersi a tenere sempre accesa la luce del talento, senza più intermittenze.

L’infortunio ha ovviamente compromesso i piani di inizio stagione, ma sono le ultime due partite da subentrato ad aver riacceso la spia: Rafa indolente e molle, senza cattiveria né furore agonistico davanti alla porta avversaria. […]

L’alibi della condizione esiste dopo un mese e mezzo fuori squadra, ma Leao dovrà ora discolparsi da ogni accusa: ritrovare la forma migliore e iniziare davvero a incidere. Quando gioca titolare – e al Milan è successo in 196 partite – Rafa ha segnato o servito un assist ogni 156 minuti: per un giocatore delle sue qualità ancora troppo poco. […] Diverso è quando Leao è chiamato a offrire il proprio contributo partendo dalla panchina: è successo in 67 occasioni, con 15 gol e 8 assist.