L’avvocatessa dei divorzi di Berlusconi e Icardi: «Oggi si litiga per gli embrioni congelati»

La Stampa ha intervistato Valeria De Vellis: «Dopo la vittoria Berlusconi mi disse “Come vede avvocato, ho sempre ragione”».

La Stampa ha intervistato Valeria De Vellis che difende da molto tempo i più celebri volti italiani, tanto da avvalersi del titolo di “avvocata dei vip” .

Avvocata, lei è diventata famosa alle cronache italiane per il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Cosa ricorda di quell’epoca?

«È stato un caso molto importante, ma non solo per i nomi e i valori in gioco».

Cosa le disse quando lo conobbe?

«Una frase secca: “Quello che dovevo dare nel matrimonio, l’ho già dato”. E su questa frase costruimmo una linea difensiva».

Cioè?

«Berlusconi doveva versare all’ex moglie un assegno di 1,4 milioni di euro al mese. Alla fine del processo siamo riusciti a farlo annullare con efficacia retroattiva».

E quanti soldi dovette restituire Lario?

«Quarantasei milioni. Ma Berlusconi non volle indietro quasi nulla».

Fu per lui un divorzio sofferto?

«Posso dire che ha sempre apprezzato molto la dedizione che la ex moglie aveva avuto per figli e nipoti».

E cosa le disse Berlusconi dopo la vittoria in Cassazione?

«“Come vede avvocato, ho sempre ragione”».

Il suo nome è finito tra le cronache perché sta assistendo l’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi nel divorzio con l’ex Wanda Nara?

«C’è un procedimento ancora in corso, posso solo dire che ci sono delle analogie con il caso del Cavaliere».

Cosa è più conteso in tribunale?

«Senza contare casa e figli, una volta si litigava per il corredo o i regali di nozze. Oggi si discute per gli animali o gli embrioni congelati».