Milinkovic, controfigura disperata di se stesso. Non è questione di modulo, il Napoli era stanco e non ha saputo nasconderlo

La peggiore mezz’ora del Napoli di Conte in un anno e mezzo (Corbo)

Mezz’ora che non si dimentica. La peggiore nel biennio napoletano di Antonio Conte, proprio nella sfida con il suo carissimo nemico dei tempi lontani.

Ossia Mourinho.

Prosegue Corbo:

Sembra a tratti che Mourinho abbia visto il Napoli migliore per coglierne i pregi. Dalla penosa crisi di Bologna al brillante ritorno ad alta quota, accettando la non piacevole compagnia di un Milan riportato a valori e sogni da Allegri, proprio l’allenatore vicino la scorsa estate a sostituire Conte, quando sembrava essersi promesso alla Juve.

Antonio Conte è invece qui su un campo di chi non riconosce la sua bravura, il Napoli capolista della serie A, tanto meno la barba volante di Milinkovic, controfigura disperata di se stesso. Il portiere che sa segnare e parare, che stupisce nei momenti critici, sembra condizionato dai rimorsi di finire nei giudizi come peggiore di questa già tormentata trasferta in Portogallo.

Non è questione di modulo. Le cause sono almeno tre. Vinceva, ma a Lisbona arriva un Napoli trafelato da un così energico e dispendioso recupero di potenza, credibilità gioco. La violenza del Benfica che gioca per rifarsi una reputazione in Portogallo, oscurato dal formidabile capolista Porto. Terzo, un eccessivo ottimismo tradotto in leggerezza e soggezione, sorpreso dal ciclone Benfica. Era stanco e non ha saputo nasconderlo.

Conte ha ragione che il Benfica aveva due giorni di riposo in più. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli

Nell’intervista a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato della differenza di energia tra le due formazioni giustificandola in parte col fatto che la sua squadra aveva giocato appena tre giorni prima: «Abbiamo giocato la partita di domenica alle 20.45, poi abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica invece ha giocato venerdì».

Il giornalista Giovanni Capuano ha immediatamente risposto agli alibi di Conte su X

“Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno…”

#Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle.

Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno… pic.twitter.com/rbCr4bZEFh

