Insigne alla Lazio può attendere, Sarri: «I ruoli indispensabili sono altri» (Il Messaggero)

Insigne alla Lazio può attendere, Sarri: «I ruoli indispensabili sono altri»

Insigne alla Lazio? Possibile ma non è la priorità, parola di Maurizio Sarri.

Scrive Il Messaggero:

Sarà che finalmente ha battuto il Milan, ma ora Sarri ne sa una più del Diavolo per ottenere ciò che vuole dal mercato: «Insigne? Per me è come un figlio, ci ho passato anni bellissimi insieme, ma i ruoli indispensabili sono altri. Una volta sistemati quelli, decide la società se prenderlo». Dietro queste parole, c’è una precisa strategia del tecnico, che sa benissimo che Lotito ha già un accordo di massima sull’ingaggio con l’ex Toronto, ma non vuole il “contentino” societario, almeno non prima di aver ricevuto garanzie sui rinnovi e rinforzi a centrocampo, ed eventualmente in attacco. Il vice-Zaccagni (Lorenzo, anche se Fabiani spinge per il prestito di Daniel Maldini) può aspettare fine gennaio. Di facciata, il Comandante dice di non aver fatto nomi («Quelli spettano alla società»), ma in realtà lì ha suggeriti eccome al patron, anche nell’ultima cena di mercoledì a Formello.

Ieri, prima della sfida contro la Roma, a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, era stato interrogato sul tema Lorenzo Insigne. Sembrava infatti che la trattativa con la Lazio si fosse arenata: «Non c’è il nostro zampino, ne abbiamo parlato a giugno e luglio in costruzione della squadra. In questo momento davanti siamo coperti, non c’è nulla con lui. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli e gli facciamo in bocca al lupo per il suo futuro»

Questa mattina arriva, da Repubblica, la notizia che l’accordo con la Lazio invece c’è.

“Mercato: arrivano conferme sull’accordo con lo svincolato Lorenzo Insigne, primo rinforzo richiesto da Sarri. Il contratto sarà fino a giugno (ingaggio da 1,3 milioni) con opzione di rinnovo legato alle presenze o al- la qualificazione in Europa. Già dopo il 16 dicembre il 34enne attaccante potrà essere tesserato”.