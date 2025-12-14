Il Napoli ha dei bug, Conte non ha trovato la soluzione

Zero tiri nello specchio della porta. Una stanchezza fisica che nel secondo tempo ha riportato la gara nella falsariga di Lisbona. Il Napoli perde ancora una volta in trasferta, la quarta in campionato dopo le 3 in Champions. All’Udinese è bastato alzare il ritmo per mettere alle corde gli azzurri che arrivano all’appuntamento della Supercoppa in una condizione precaria determinata dalla girandola di infortuni. Incontrerà un Milan che ha vissuto un pomeriggio ugualmente difficile e paga altre assenze importanti.

Nel primo tempo l’inizio gara vede l’Udinese in forte pressione fisica a centrocampo ma è il Napoli ad avere due occasioni intorno al decimo minuto. L’asse Spinazzola-Lang confeziona due occasioni dove a salvare è prima Bertola e poi l’olandese tira fuori. La partita diventa poi nervosa con Zaniolo che commette un fallo cattivo ma viene ammonito solo al secondo. Gli azzurri soffrono la fisicità friulana e non trovano lo spazio sulle trequarti per infilare gli attaccanti. Vanja para un tiro di Ekkelenkamp senza troppi problemi mentre il primo si esaurisce senza troppe emozioni o azioni pericolose.

Nel secondo tempo l’inizio è trhiller per gli azzurri. Prima il Var annulla il gol di Davis e poi i friulani trovano la traversa mentre il Napoli non riesce a trovare le giuste imbucate per il contropiede. Zaniolo prima si mangia un gol fatto e poi segna ma il Var annulla per la seconda volta per un fallo a inizio azione su Lobotka entrato da poco insieme a Politano. Poi la rete buona arriva ed è di nuovo Ekkelenkamp che come a febbraio a Napoli trova un grande tiro a giro. Gli azzurri riescono solo al 90° a trovare una grande occasione con Hojlund che tira fuori da due passi e Lucca poco dopo in scivolata colpisce il palo esterno.

Perché in trasferta dr Jeckill diventa Mr Hyde? Quattro sconfitte in campionato e tre in coppa sottolineano un cambio di pelle ben oltre la sequenza di infortuni. Dov’è la squadra di Roma che comanda il campo? Dov’è quella contro la Juventus capace di tenere la gara a livello mentale e agonistico? Servirebbero ricambi che Conte non ha. In Arabia per la prima gara secca il coach british-pugliese deve recuperare la testa oltre le gambe di un gruppo che ha dei bug in questa stagione. Poi serve che piano piano tornino tutti dagli infortuni e i rinforzi a gennaio perché ogni tre giorni servono 24 titolari, questo ormai è chiaro e non solo per il Napoli.