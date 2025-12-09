Il Liverpool venda subito Salah, come fece con Coutinho: incassò e vinse la Champions (Times)

Il Liverpool dovrebbe vendere Mohamed Salah perché le sue prestazioni sono calate drasticamente e ha deliberatamente minato l’allenatore Arne Slot in un momento difficile. La sua recente critica, descritta come calcolata e non impulsiva, suggerisce che stia cercando un trasferimento immediato, probabilmente in Arabia Saudita. Il club ha già dimostrato intelligenza nel cedere superstar al momento giusto (come Coutinho) e incassare ora sarebbe la scelta finanziaria e gestionale più astuta. La sua età e l’imminente, eccezionalmente intenso, calendario internazionale con l’Egitto rendono la sua partenza una decisione facile da prendere per il club. Lo scrive il Times

Salah deve essere ceduto dal Liverpool come con Coutinho

In passato, il Liverpool ha già superato la partenza di una superstar, vincendo il titolo dopo la cessione di Coutinho (a sinistra). Ora proveranno a fare lo stesso se Salah otterrà ciò che desidera. Il Barcellona alzò la sua offerta a 105 milioni di sterline, che potevano arrivare a 142 milioni se fossero state attivate diverse clausole. E i proprietari del Liverpool sono venture capitalist. È tutto un investimento, e ogni investimento ha il suo prezzo. E si rivelò una decisione brillante. Ciò che il club ricevette per Coutinho fu investito in Alisson e Virgil van Dijk, realizzando cose senza Coutinho che mai avrebbero potuto fare con lui: vincere la Champions League e la Premier League. Il tempismo della vendita fu impeccabile.

Il Salah della scorsa stagione è svanito

Il Salah della scorsa stagione, quello da 34 gol e 23 assist, è inspiegabilmente svanito. Al suo posto c’è un impostore da 5 gol e 3 assist in 19 partite. Salah è ferito e ha parlato dopo non essere stato utilizzato contro il Leeds United come se fosse sconcertato per l’esclusione. Ma nessun altro lo era. Semmai, il dibattito era se Slot non avrebbe dovuto farlo uscire prima. Il suo gol più recente in Premier League è stato contro l’Aston Villa il 1° novembre – una vittoria che sembra sempre più l’eccezione nella stagione del Liverpool, non la normalità – ma il suo ultimo assist risale a settembre, lo stesso mese del suo ultimo gol o assist in Champions League.

Sembra che, come si sospetta da tempo, Salah parli solo quando ha qualcosa da dire. Era molto loquace la scorsa stagione quando cercava di ottenere un nuovo contratto anche questo sembra ugualmente premeditato. Il suo impatto conflittuale ha portato a definirla una sfuriata, ma coloro che l’hanno ascoltata in prima persona dicono che non lo è stata affatto. Salah non stava inveendo. Era misurato, calmo. (…)

Il Liverpool dovrebbe esaudire il suo desiderio di Arabia Saudita? Sì. Se si può concordare un accordo a un prezzo ragionevole – considerando che in estate se ne andrebbe a parametro zero.