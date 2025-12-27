Il Como vince a Lecce, la manata di Nico Paz fa imbestialire Di Francesco. Il Torino si arrende al Cagliari di Kilicsoy e Palestra

Il Como vince a Lecce ed è sempre più ai piani alti, il Torino perde in casa col Cagliari di Kilicsoy e Palestra

Il Como di Fabregas si conferma squadra solida, non è affatto solo la squadra in grado di creare il gioco spettacolare di cui tanto si parla. Gioca a calcio, lotta su ogni pallone, mena, realizza gol sporchi. In tre parole: gioca a calcio. E oggi ha vinto 3-0 a Lecce. Migliore in campo ovviamente Nico Paz autore di un gol e di un assist. L’argentino del Real Madrid ha segnato il primo gol che è stato molto contestato dal Lecce per una presunta manata a Ramadani prima del tiro in porta che ha beffato Falcone a causa di una sfortunata deviazione di Tiago Gabriel. Di Francesco ha protestato a lungo e in modo veemente, ed è stato espulso dopo appena 24 minuti.

Il Lecce ha provato a reagire, ha reagito. Ha anche sfiorato il pareggio. Ma nella ripresa, nel momento di maggiore sforzo dei salentini, è arrivato il raddoppio anche fortunoso di Ramon abile a sfiorare il pallone a un metro dalla porta. Poi, ci ha pensato Douvikas a segnare il terzo su assist di Nico Paz che a giugno tornerà alla casa madre, ossia al Real Madrid. Il Como è salito così al sesto posto, con 27 punti, in attesa che giochi il Bologna (settimo a 25) che domani alle 18 giocherà al Dall’Ara il derby col Sassuolo.

Nell’altro match del pomeriggio, il Torino di Baroni e Cairo è stato battuto in casa dall’ottimo Cagliari di Pisacane ma soprattutto di Kilicsoy e Palestra (ancora un’ottima prestazione per il ventenne in prestito dall’Atalanta e nuovo oggetto del desiderio del calciomercato italiano). Del turco, autore dello splendido gol dell’1-2, abbiamo scritto qui. Il Toro era andato in vantaggio ovviamente con Vlasic che ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite ed è andato sempre in rete negli ultimi quattro match dei granata. Ma il gol del serbo non è bastato per portare a casa la partita. Ha prima pareggiato Prati che ha approfittato di un’amnesia difensiva su calcio d’angolo e poi con il capolavoro del ventenne turco. Nella ripresa, la vittoria sarda.