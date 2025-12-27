Ma chi è questo Kilicsoy che sta trascinando il Cagliari con gol sempre più belli?

Semih Kilicsoy, nato nel 2005 in Turchia, è cresciuto nelle giovanili del Besiktas, club con cui ha completato l’intero percorso formativo. Il 20enne ha esordito in prima squadra il 26 febbraio 2023, a soli 17 anni, confermando le elevate aspettative nei suoi confronti. Il 3 agosto 2025 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cagliari per una cifra di 12 milioni.

In passato è stato seguito anche da Juventus e Napoli; ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore il 4 giugno 2024, sotto la guida di Vincenzo Montella, durante l’amichevole pareggiata 0-0 contro l’Italia. Il Cagliari ripone grande fiducia nelle sue qualità e il tecnico Pisacane sembra voler affidargli un ruolo centrale nell’attacco della squadra.

Facciamo attenzione a Kilicsoy

Attaccante duttile e completo, può giocare sia sulle corsie laterali sia come supporto centrale a un centravanti. Alto 178 cm, di piede destro, si caratterizza per agilità e rapidità, con un baricentro basso. Non eccelle nel gioco aereo, ma è esperto nella ricerca della profondità. In Serie A si sta mettendo in luce soprattutto per il suo dribbling e la gestione della palla, come dimostrano i suoi recenti gol…