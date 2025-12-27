Home » Il Campo

Ma chi è questo Kilicsoy che sta trascinando il Cagliari con gol sempre più belli?

Ha segnato due gol in sei giorni. Attaccante duttile e completo, ha vent'anni. È in prestito al Cagliari dal Besiktas. È stato seguito anche da Juventus e Napoli.

kilicsoy

Cm Torino 27/12/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Cagliari / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Semih Kilicsoy

Ma chi è questo Kilicsoy che sta trascinando il Cagliari con gol sempre più belli?

Semih Kilicsoy, nato nel 2005 in Turchia, è cresciuto nelle giovanili del Besiktas, club con cui ha completato l’intero percorso formativo. Il 20enne ha esordito in prima squadra il 26 febbraio 2023, a soli 17 anni, confermando le elevate aspettative nei suoi confronti. Il 3 agosto 2025 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cagliari per una cifra di 12 milioni.

In passato è stato seguito anche da Juventus e Napoli; ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore il 4 giugno 2024, sotto la guida di Vincenzo Montella, durante l’amichevole pareggiata 0-0 contro l’Italia. Il Cagliari ripone grande fiducia nelle sue qualità e il tecnico Pisacane sembra voler affidargli un ruolo centrale nell’attacco della squadra.

Facciamo attenzione a Kilicsoy

Attaccante duttile e completo, può giocare sia sulle corsie laterali sia come supporto centrale a un centravanti. Alto 178 cm, di piede destro, si caratterizza per agilità e rapidità, con un baricentro basso. Non eccelle nel gioco aereo, ma è esperto nella ricerca della profondità. In Serie A si sta mettendo in luce soprattutto per il suo dribbling e la gestione della palla, come dimostrano i suoi recenti gol…

Cagliari-Pisa 2-2 (21 dicembre 2025): Gaetano rifinisce per il giovane attaccante turco, che si porta la palla sul destro e appena dentro l’area scarica un bolide sotto la traversa. Primo gol in Serie A per il talento classe 2005 dei rossoblù.

Torino-Cagliari 1-2 (27 dicembre 2025): Parte da centrocampo, scarta Asllani, scarta Gineitis, manda al bar Maripan con una finta e dal limite dell’area batte Paleari con un sinistro che finisce nell’angolino.

Scrive, inoltre, Sport Mediaset:

“Il Cagliari si muove sul mercato per definire il futuro di Semih Kilicsoy. Quello dell’attaccante turco arrivato in Sardegna in estate dal Beşiktaş con la formula del prestito con diritto di riscatto è un profilo su cui il club crede, ma l’opzione fissata a 12 milioni di euro viene considerata troppo elevata e per questo, riportano i media turchi, la dirigenza del Cagliari sarebbe pronta ad avviare nuovi contatti con il Beşiktaş per rinegoziare le condizioni e cercare un accordo che consenta al classe 2005 di restare in Serie A”. 

Correlate