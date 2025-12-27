Ma chi è questo Kilicsoy che sta trascinando il Cagliari con gol sempre più belli?
Ha segnato due gol in sei giorni. Attaccante duttile e completo, ha vent'anni. È in prestito al Cagliari dal Besiktas. È stato seguito anche da Juventus e Napoli.
Semih Kilicsoy, nato nel 2005 in Turchia, è cresciuto nelle giovanili del Besiktas, club con cui ha completato l’intero percorso formativo. Il 20enne ha esordito in prima squadra il 26 febbraio 2023, a soli 17 anni, confermando le elevate aspettative nei suoi confronti. Il 3 agosto 2025 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cagliari per una cifra di 12 milioni.
In passato è stato seguito anche da Juventus e Napoli; ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore il 4 giugno 2024, sotto la guida di Vincenzo Montella, durante l’amichevole pareggiata 0-0 contro l’Italia. Il Cagliari ripone grande fiducia nelle sue qualità e il tecnico Pisacane sembra voler affidargli un ruolo centrale nell’attacco della squadra.
Facciamo attenzione a Kilicsoy
Attaccante duttile e completo, può giocare sia sulle corsie laterali sia come supporto centrale a un centravanti. Alto 178 cm, di piede destro, si caratterizza per agilità e rapidità, con un baricentro basso. Non eccelle nel gioco aereo, ma è esperto nella ricerca della profondità. In Serie A si sta mettendo in luce soprattutto per il suo dribbling e la gestione della palla, come dimostrano i suoi recenti gol…
Semih Kılıçsoy’un Pisa karşısında attığı gol pic.twitter.com/1G0fUkapXl
— Legend (@eaglesergen10) December 21, 2025
Torino maçında Semih Kılıçsoy 2 şut çekti
Biri gol oldu Diğeri de bu
Hücum edemeyen takımda
Son 2 maç 11 de başladı 2 golü var
İkisi de takımını öne geçiren gol pic.twitter.com/7PbXAvKit6 https://t.co/elL8PEEzLb
— KAAN GEDİK (@ekgedik1903) December 27, 2025
“Il Cagliari si muove sul mercato per definire il futuro di Semih Kilicsoy. Quello dell’attaccante turco arrivato in Sardegna in estate dal Beşiktaş con la formula del prestito con diritto di riscatto è un profilo su cui il club crede, ma l’opzione fissata a 12 milioni di euro viene considerata troppo elevata e per questo, riportano i media turchi, la dirigenza del Cagliari sarebbe pronta ad avviare nuovi contatti con il Beşiktaş per rinegoziare le condizioni e cercare un accordo che consenta al classe 2005 di restare in Serie A”.