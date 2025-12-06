Il boom turistico finirà per inghiottire Napoli: il centro storico è diventato Disneyland (Telegraph)

Napoli sta vivendo un boom turistico senza precedenti, ma la città paga un prezzo molto alto: gli affitti schizzano alle stelle, i negozi scompaiono e il centro storico si è trasformato in un grande parco a tema. Ne parla il Telegraph.

La lenta Disneyficazione di Napoli: l’analisi del Telegraph

Ecco cosa scrive il Telegraph:

“Un tempo sinonimo di criminalità, rapine e crisi dei rifiuti, Napoli sta vivendo un straordinario boom turistico. Napoli è l’ultima città a trovarsi di fronte alla “battaglia” contro il turismo, affrontando pressioni simili a quelle che hanno colpito destinazioni europee come Venezia, Barcellona o Dubrovnik, famosa anche per le riprese di Trono di spade.

Ma cresce anche la resistenza di molti residenti contro quella che definiscono una forma seria di overtourism. I proprietari sfrattano gli inquilini per trasformare gli appartamenti in redditizi alloggi Airbnb. Le navi da crociera portano inquinamento, attraccando nel Golfo di Napoli davanti al Vesuvio. I negozi tradizionali, come fruttivendoli e ferramenta, stanno lasciando il posto a ristoranti, tutti uguali fra loro, che propongono specialità napoletane come pizza e limoncello.

Le testimonianze

«Il centro storico è praticamente inaccessibile per noi napoletani, è così affollato», racconta Livia Coletta, 79 anni, residente in città da tutta la vita. «La maggior parte dei turisti non viene per ammirare l’arte e l’architettura di Napoli. Bevono uno Spritz, mangiano una pizza, scattano qualche foto e poi se ne vanno».

I turisti sono attratti dalla presunta autenticità della città: vita di strada vibrante, murales colorati e cultura gastronomica. Ma mentre i residenti vengono esclusi, quella stessa autenticità rischia di sparire.

Il punto di Anna Fava

«C’è un processo di “Disneyfication” in corso», spiega Anna Fava, esperta di overtourism a Napoli. «Il centro storico si sta trasformando in un parco a tema».

Prende ad esempio i Quartieri Spagnoli del XVI secolo, ormai meta obbligata per i murales dedicati a Diego Maradona, simbolo e quasi “santo” per i tifosi del Napoli. Cortili pieni di magliette, sciarpe e adesivi a tema, negozi con cappellini, accendini, tazze e persino birre ed energy drink a lui dedicate.

I murales di Maradona non fanno parte della tradizione napoletana», afferma Fava, membro dell’associazione Resta Abitante, che difende il diritto dei residenti a un alloggio accessibile. «Amiamo Maradona, certo, ma non avevamo questa tradizione di dipingere murales. È un luogo di pellegrinaggio inventato dai residenti per i turisti».

Nei quartieri centrali, come i Quartieri Spagnoli e il vicino Rione Sanità, i residenti vengono sfrattati perché i proprietari ricavano molto di più dagli affitti brevi. Con meno case disponibili per i locali, i prezzi degli affitti sono schizzati alle stelle. «Negli ultimi dieci anni, gli affitti nel centro storico sono aumentati del 40%», spiega Fava. «C’è un vero e proprio processo di espulsione in corso». Anche la Camorra ha colto l’opportunità: «Hanno comprato case a basso prezzo. Molto più facile che spacciare droga – ed è anche legale», aggiunge Fava. «Il Comune deve mettere un tetto agli Airbnb. Serve un limite, come a Amsterdam o Barcellona. Ora a Napoli è il Far West», dice Fava.

Un futuro sinistro per Napoli

Gli attivisti sottolineano però il rischio di un’economia basata solo sul turismo: «Quando la bolla esploderà e i turisti andranno altrove? Cosa succederà ai ristoratori e ai bar?», chiede il sociologo Francesco Calicchia. Con la prossima America’s Cup, la pressione turistica è destinata a crescere. «Vedremo un vero terremoto sociale: ancora più appartamenti diventeranno affitti brevi. Quello che accadrà nei prossimi anni sarà molto più di quanto vediamo oggi», conclude Rossi.