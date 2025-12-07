Hojlund non segna da 915 minuti, ma ha dimostrato di essere un uomo squadra (CorSport)

Rasmus Hojlund è a corto di gol, l’ultimo contro il Genoa il 5 ottobre in campionato. Contro la Juventus stasera spera di sbloccarsi, anche se nelle ultime partite ha aiutato molto la squadra, soprattutto con l’assist a Neres contro la Roma.

Hojlund uomo squadra ma in astinenza di gol

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Si sta avvicinando, gli sta girando intorno da un paio di partite, ma per il momento il gol è un buco nella storia tra Hojlund e il Napoli che gradualmente si sta allargando. Venerdì, 5 dicembre, ha acquisito la dimensione dei due mesi: l’ultima rete risale al 5 ottobre contro il Genoa, ancora al Maradona, all’epoca decisiva. Tre gol in cinque giorni, all’epoca, e poi silenzio assoluto per i successivi, eccezion fatta per il rigore fallito contro il Qarabag. Ma in quattro giorni ha spedito in porta Neres all’Olimpico contro la Roma e poi ha trasformato il suo rigore nella serie infinita contro il Cagliari.

Di certo non sono mancate le prestazioni: all’Olimpico più che mai, un duello con N’Dicka vinto difendendo palloni di piede, di petto e di testa. Un corpo a corpo con uno splendido marcatore, uno stopper forte fisicamente e scaltro, coronato dalla fuga in campo aperto dettata e conclusa da Neres sul suo invito preciso e perfetto: 1-0, tre punti. Hojlund è un autentico uomo squadra, gioca per il gruppo, è al servizio dei compagni, corre e lotta senza risparmiare neanche una goccia di energia. Ma Ras è anche un centravanti: vive per il gol, come tutti gli interpreti del ruolo. La missione è interrompere il digiuno ormai lungo dieci partite tra campionato e Champions. I minuti d’astinenza, in totale, sono 915.