Genoa-Inter, negli scontri coinvolti anche ultras del Napoli

Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Due i feriti.

Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, sarebbero coinvolti anche alcuni ultras del Napoli:

“Giungono nuove indiscrezioni sugli scontri di Genova: Confermata la tesi del lancio di oggetti dei sostenitori rossoblu nel piazzale che raccoglieva gli interisti. I nerazzurri hanno provato a uscire ma trovando la polizia come cuscinetto, che con i lacrimogeni ha evitato scontri. Sembra che tra i tifosi del Genoa ce ne fossero anche un centinaio del Napoli, non andati a Udine”.

Negli scontri tra le tifoserie e con la polizia, ci sono stati lancio di oggetti e cassonetti incendiati. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate.

Polizia e carabinieri sono successivamente intervenuti con i lacrimogeni per dividere le tifoserie. con tre agenti rimasti feriti. Terminati i tafferugli, l’afflusso dei tifosi allo stadio è ripreso regolarmente. Il traffico stradale davanti allo stadio di Marassi è ancora bloccato