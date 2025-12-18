Gattuso: «Pochi calciatori italiani in Serie A? Guardiamo avanti senza piangerci addosso. Il nostro obiettivo è tornare al Mondiale»

A Sport Mediaset: «Napoli-Milan sarà una partita aperta. Sono squadre organizzate con due allenatori che fanno la differenza, ed è difficile fare gol ad entrambe»

Prima della semifinale Napoli–Milan, Gennaro Gattuso ha parlato a SportMediaset, sottolineando l’equilibrio della sfida e commentando la situazione degli italiani in rosa.

Le parole di Gattuso

«Partita aperta, sono due squadre organizzate con due allenatori che fanno la differenza, ed è difficile fare gol ad entrambe perché difendono bene. È difficile dire chi possa vincere. Bartesaghi può essere un’idea per gli spareggi, sta facendo bene così come Zaniolo.»

Pochi Italiani al Milan? C’è Ricci, Gabbia è infortunato, ma sappiamo bene che ci sono pochi italiani in campionato. Guardiamo avanti senza piangerci addosso. Il nostro obiettivo è tornare al Mondiale. Non serve stare qui a parlare di cosa si deve fare: lo sappiamo bene, ma parlarne ora farebbe solo perdere energie.”

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della sfida contro il Napoli.

Modric non gioca come mai?

«Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio»

Un commento sul mercato del Milan per gennaio?

«Intanto il mercato del Milan è quello di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Per Gimnenz bisognerà vedere cosa succede, ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale, sarebbe un bel obiettivo»

Su Nkunku

«È un giocatore di una tecnica straordinaria, lavora per la squadra e si sta inserendo»

Simonelli ha detto che giocherete a Perth contro il Como

«Non so ancora niente, spero che sia un’apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio italiano e che non sia un evento isolato, altrimenti sarebbe inutile»

Le formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri