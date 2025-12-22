Ferrara: «Da avversari io e Conte non ci stavamo simpatici, l’amicizia è nata dopo»

A poche ore dalla finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna: «Non l'ho sentito, non mi permetterei mai prima di una gara così importante. Stasera sarà secondo me una partita con ritmi alti e grande intensità».

L’ex calciatore Ciro Ferrara ha risposto ad alcune domande poche ore prima la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, trasmessa su Italia 1 dalle ore 20.

Le parole di Ferrara

Le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb:

«Non c’è un calciatore che non abbia il desiderio di conquistare un titolo, a maggior ragione di queste due società che meritano entrambe di essere qui. I giocatori in campo daranno l’anima per conquistare un titolo importante per il loro palmarès, sarebbe il coronamento di quanto fanno l’anno scorso e una grandissima soddisfazione».

Chi vede come squadra favorita:

«È una finale, sarà una partita secondo me con ritmi alti e grande intensità. Bisognerà vedere se i calciatori estrosi riusciranno a fare la differenza».

Su Conte:

«Non l’ho sentito, non mi permetterei mai prima di una gara così importante. Antonio è un carissimo amico, insieme abbiamo gioito e sofferto tanto da giocatori. Per dir la verità, quando eravamo avversari non ci stavamo tanto simpatici, e l’amicizia tra noi è nata successivamente, quando siamo diventati compagni. Gli auguro il meglio».