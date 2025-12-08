Elmas: «Spalletti resta per me un allenatore speciale, ma ha perso e va bene così»

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC dopo il successo per 2-1 contro la Juventus

Le parole di Elmas

«Una vittoria di personalità e cuore! Oltre 200 presenze con il Napoli sono un onore per me, spero di arrivare a 300. Pensiamo già al Benfica!».

Che apporto ha dato lo stadio?

«Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi. Siamo tutti uniti e questa è la grande forza di questo gruppo: lavoriamo tutti per un obiettivo comune e siamo tutti pronti. Anche gli infortunati sono sempre con noi: facciamo tutto per loro e diamo il nostro massimo, abbiamo vinto anche per loro. Dobbiamo andare avanti così».

È contento della sua prestazione?

«Secondo me ho giocato bene, sto cercando di fare tutto ciò che mi chiede il mister: ovviamente non sono Stanislav Lobotka (ride n.d.r.), però spero di stare facendo bene. L’importante è vincere, così siamo tutti contenti».

Ha salutato Spalletti?

«Non l’ho visto, non so se lo vedrò dopo. Gli voglio bene, resta per me un allenatore speciale, ma ha perso e va bene così».

Intervistato da Dazn aveva detto

«In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L’importante è che abbia vinto la squadra, se serve qualcos’altro ci provo».

Come ti sei trovato in questo ruolo? «Giocare con McTominay è stato bello, lui è un po’ più offensivo e io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto».

Vi aspettavate una Juventus schierata così? «Abbiamo preparato la partita come se giocassero con una punta, ma il mister ci ha detto di andare a prenderli e abbiamo ottenuto questi tre punti importanti».