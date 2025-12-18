Di Lorenzo: «Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano»
A Mediaset: «Abbiamo difeso bene e siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi e siamo contenti»
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa
Le parole di Di Lorenzo
Potrebbe essere una svolta questa sera?
«Al di là di qualche battuta d’arresto il Napoli c’è stato anche quest’anno. Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano. Siamo contenti e adesso vedremo domani sera chi affronteremo in finale »
Avete sofferto pochissimo
«Secondo me abbiamo fatto veramente un’ottima partita, sapevamo che dovevamo difendere bene. Siamo stati aggressivi quando c’era da essere aggressivi e siamo contenti»
Chi volete in finale?
«Uguale»