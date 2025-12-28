Di Lorenzo: «Nessuno volterà mai le spalle a Conte, ci metto la mano sul fuoco»

A Sky: «Non c'è mai stato nessun distacco tra noi e il mister. Lui sta sempre sul pezzo e non molla mai».

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli 2-0 sulla Cremonese.

Le dichiarazioni di Di Lorenzo

La consapevolezza maggiore post Supercoppa:

«La Supercoppa ha aiutato, ma nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con quest’atteggiamento possiamo dar fastidio e giocarcela con tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza. Siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli però c’è sempre stato, poi a volte ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio. Quando ottieni queste vittorie significa che hai un gruppo con valori importanti».

Sul suo ruolo preferito:

«Intanto preferisco giocare, quella è la cosa importante. Il ruolo è indifferente. Mi trovo bene sia da quarto-quinto, sia da braccetto, poi sarà il mister a decidere se e come schierarmi in campo».

Su Conte:

«Il mister sta sempre sul pezzo e non molla mai, anche lui è contento di quest’ultimo periodo. La squadra sta esprimendo un bel calcio e facendo delle belle prestazioni. Anche oggi, dopo una fase iniziale di studio, la squadra ha tenuto bene il campo, l’ha sbloccata e avremmo potuto anche segnare qualche gol in più».

Sulla pausa di Conte:

«Tanti calciatori erano in nazionale in quei giorni, il mister ha preso questa decisione concordata con la società e ha spiegato bene che delle volte ci sta di ricaricare le batterie. La squadra l’ha superato tranquillamente, non c’è mai stato nessun distacco tra noi e il mister. Questo gruppo darà sempre tutto per Conte, che l’anno scorso ci ha riportato a dei livelli come solo lui poteva fare. Sono il capitano e, ci metto la mano sul fuoco, mai nessuno gli volterà le spalle, come lui non le volterà a noi».