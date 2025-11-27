La settimana di riflessione a Torino ha fatto benissimo a Conte e al Napoli (Repubblica)

Dopo le due settimane post-Bologna e le tante critiche per i giorni di permesso che Conte si è preso rimanendo a Torino, due vittorie di fila contro Atalanta e Qarabag hanno stravolto lo scenario. È il calcio nella sua essenza, nella sua polpa: il risultato e niente più.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Adesso autunno e assenze fanno meno paura. All’arrivo del freddo, infatti, Antonio Conte è corso ai ripari con il cambio di stagione: in soffitta la coperta di Linus del 4-3-3 e nuovi abiti per il suo Napoli. Il 3-4-2-1 utilizzato per battere l’Atalanta e il 4-2-3-1 con cui invece gli azzurri hanno messo ko il Qarabag in Champions League, regalando ai tifosi di Fuorigrotta due serate di festa nello spazio di soli 4 giorni. L’emergenza aguzza ingegno e il tecnico leccese ha sfruttato al massimo la pausa di riflessione che si era concesso durante la sosta, trascorrendo in famiglia a Torino una rigenerante settimana sabbatica.

Il Napoli aveva smarrito le strade del gol e del successo, che Conte sta ritrovando con il rilancio di due pedine fondamentali come David Neres e Noa Lang: decisivi nella sfida di sabato scorso contro l’Atalanta e preziosi pure martedì sera in Champions col Qarabag, anche se la firma sulla vittoria l’ha messa Scott McTominay. Sono state infatti le nuove ali a far decollare gli azzurri, dando alla squadra la rapidità e la fantasia che non si erano viste nelle partite precedenti. Super in particolare l’attaccante brasiliano.