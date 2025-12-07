Di Lorenzo: «È stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti»

A Dazn: «Fa piacere, anche stasera abbiamo fatto una bella partita: intensa e con grande ritmo, come ci chiede il mister»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-1 nel big match contro la Juventus:

Le parole di Di Lorenzo

«Fa piacere, anche stasera abbiamo fatto una bella partita: intensa e con grande ritmo, come ci chiede il mister».

Il gol di Hojlund

«Sono contento anche per Hojlund, che stasera ha segnato due gol ma ci dà una grandissima mano in tutte le partite. Nelle difficoltà viene fuori il gruppo, è stato un periodo difficile ma abbiamo risposto alla grande e siamo contenti».