Di Lorenzo: «Di positivo c’è di averci provato fino alla fine in una giornata in cui non eravamo brillantissimi»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro l’Udinese

Le parole di Di Lorenzo

Partita complicata

«Sapevamo he era insidiosa, loro sono una squadra molto fisica, tosta. Eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non siamo riusciti a vincere tanti. Loro stanno bene e dispiace per la sconfitta perché volevamo fare un altro tipo di partita»

Si riparte dal carattere che avete messo?

«Sicuramente queste sono partite inc ui basta un episodio che indirizza il risultato, loro hanno trovato l’euro gol, però la squadra non si è disunita e ha cercato di raggiugnere il pareggio. Ci portiamo a casa di positivo di averci provato fino alla fine in una giornata in cui non eravamo brillantissimi. Ora dobbiamo pensare al trofeo»

Difficoltà maggiori in trasferta?

«Giocare col proprio pubblico ti dà una spinta in più però siamo professionisti e siamo abituati. Per il campionato dobbiamo essere bravi a non mollare. Come l’anno scorso, ma quest’anno di più sarà un campionato difficile e dobbiamo restare saldi. Uscire con un punto anche nelle giornate in cui non sei stato brillantissimo ti dà energia»

Era lo stadio in cui avete vinto il terzo scudetto

«È passato, però è sempre bello tornare a giocare in questo stadio»