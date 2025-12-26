Cruciani: «Allegri-Oriali? Il comunicato del Napoli non ha senso. Basta col politicamente corretto nel calcio»

Al podcast Numer1: «Le strette di mano nel calcio sono pura ipocrisia. Le frasi di Allegri fanno parte di diverbi, di litigi che possono accadere durante una partita, punto e basta»

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani è tornato sul litigio tra Gabriele Oriali e Massimiliano Allegri avvenuto durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan.

Le parole di Cruciani

«Io sono per togliere quel velo di ipocrisia e di politicamente corretto che c’è ancora nel calcio purtroppo. Qualsiasi cosa viene detta nel perimetro di gioco deve rimanere lì e non va sanzionata, perchè altrimenti abituiamoci a mettere telecamere ovunque, qualsiasi parolaccia vale 100 euro, 200 euro, 1000 euro, 2000 euro. Il calcio non è così, il calcio è carico di tensioni, le strette di mano sono pura ipocrisia, le parole di circostanza sono pura ipocrisia, le frasi di Allegri fanno parte di diverbi, di litigi che possono accadere durante una partita, punto e basta.»

Cruciani ha poi definito “senza senso” il comunicato ufficiale del Napoli: «Il comunicato del Napoli è senza senso. Ripeto, non lo dico perchè è Allegri, lo dico perchè alcune cose nascono e finiscono in 90 minuti.»

Infine, un passaggio anche sulla sanzione economica inflitta al tecnico rossonero:

«I 10.000 euro per Allegri non sono nulla certamente ma sono un segnale che qualsiasi cosa venga detta a quel punto deve essere sanzionata. Il calcio qualche volta è scorretto, pieno di racconti, gente che non si sopporta, questo va accettato, non si può trasformare.»