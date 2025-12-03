Coppa Italia, in 45 mila per Napoli-Cagliari, compresi gli abbonati (Repubblica)

Stasera alle 18 c’è Napoli-Cagliari di Coppa Italia, gara che sarà trasmessa anche da Italia 1. In teoria saranno in 45mila allo stadio, poi bisogna vedere se tutti gli abbonati andranno realmente allo stadio.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

All’orizzonte c’è un match da brividi contro la Juventus di Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto che torna al Maradona da avversario e domenica sera non passerà inosservato. Il sold out è praticamente garantito, ma la notizia è un’altra. Perché oggi pomeriggio, sempre a Fuorigrotta, c’è la sfida col Cagliari (inizio alle 18, arbitra Sacchi di Macerata), valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e lo stadio avrà un colpo d’occhio imponente. Come dire, il pubblico ha deciso di onorare al meglio una competizione che negli ultimi anni non ha portato molta fortuna al Napoli. Neanche la trasmissione della partita in chiaro (è prevista la diretta su Italia Uno) ha mitigato la voglia di accomodarsi al Maradona. La prevendita – compreso ovviamente la quota abbonati – ha superato abbondantemente le 45mila presenze che per una gara infrasettimanale di Coppa Italia rappresentano un risultato di tutto rispetto. Ovviamente poi bisognerà capire se tutti i fedelissimi saranno regolarmente al loro posto, ma la tendenza è un supporto di pubblico importante anche in Coppa Italia. Ha influito pure la politica dei prezzi bassi voluti dalla società.

