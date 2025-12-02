Napoli, ovviamente turnover per la Coppa Italia: Conte affida il centrocampo a Vergara ed Elmas (CorSport)

Domani al Maradona contro il Cagliari alle 18. Mazzocchi e Spinazzola sugli esterni. In attacco, Lucca, Politano e Ambrosino. Juan Jesus sarà affiancato da due difensori titolari.

Il Napoli domani alle 18 giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Antonio Conte sta preparando un ampio turnover, per lasciar spazio a chi magari ha giocato meno dall’inizio di stagione.

La probabile formazione del Napoli in Coppa Italia

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Napoli indosserà un abito innovativo formato turnover: tanti cambi in vista, magari non undici su undici, ma soltanto per una questione di numeri. Di oggettiva disponibilità di calciatori: oltre agli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret, domani mancherà anche lo squalificato Marianucci per un residuo della precedente edizione.

E così, a conti fatti, Conte dovrebbe giocoforza rilanciare anche in Coppa Italia almeno due dei difensori che hanno giocato domenica a Roma: ci sarà certamente dal primo minuto Juan Jesus, e con lui, nel tris di centrali, due tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera. E ancora: a destra dovrebbe partire Mazzocchi dall’inizio. A sinistra dovrebbe rivedersi dal 1’ Spinazzola. A centrocampo, si candidano per un posto da titolare Elmas e Vergara. In attacco spazio a Lucca da centravanti, con Politano e Ambrosino.

«Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare, ci può stare che uno sbagli qualcosa. Si fa sempre una grande tragedia o una grande festa: le cose serie nel calcio purtroppo non esistono, dovremmo gestirlo noi ma le istituzioni calcistiche ci prendono per mano e ci trascinano nei loro percorsi dorati, a loro interessa solo il mantenimento della poltrona e noi veniamo utilizzati come se fossimo merce di scambio, della loro condizione e supremazia. Il calcio è vecchio, anzi stravecchio».

La stagione del Napoli

De Laurentiis: «Sono convinto che il Napoli sia più forte dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia, questi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità. Sono convinto che continueremo a fare un grande campionato ma va considerato che siamo in 20, bisogna avere rispetto delle altre squadre. Sarà un bellissimo campionato, siamo tutti là».