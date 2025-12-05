Home » Approfondimenti » Media e social

Conte non parla neanche prima della Juventus

Lo comunica il Calcio Napoli che si appella alla legge del doppio impegno. Ha parlato dopo Napoli-Cagliari mercoledì sera e quindi niente conferenza pre-partita

Conte

Dc Napoli 04/11/2025 - Champions League / Napoli-Eintracht / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Antonio Conte

Conte non parla neanche prima della Juventus. Lo comunica il Calcio Napoli che si appella alla legge del doppio impegno. Ha parlato dopo Napoli-Cagliari mercoledì sera e quindi niente conferenza per-partita alla vigilia del match di campionato. Tornerà a parlare al termine della partita.

Anche la Juventus ha giocato in settimana in Coppa Italia, vedremo come si comporterà il tecnico bianconero che per la partita di Napoli ha deciso che la squadra non pernotterà in città, arriveranno direttamente domenica mattina per poi ripartire in nottata.

