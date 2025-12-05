Conte non parla neanche prima della Juventus

Giaccherini: «Conte alla Juve non voleva ci distraessimo e non ci diceva quando sarebbe stato l’allenamento l’indomani»

A Tuttosport: «Ci avrebbe avvisato qualche ora dopo il team manager. Lui e Spalletti hanno fatto sì che ci fosse meno esaltazione nell'ambiente Napoli, ed è un bene per la piazza».