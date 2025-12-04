La Juventus non dormirà a Napoli, arriverà domenica mattina e ripartirà dopo la partita

La Juventus non dormirà a Napoli. Lo comunica Sky Sport 24. Luciano Spalletti ha deciso che i bianconeri arriveranno a Napoli in mattinata e poi ripartiranno in nottata dopo il match. In questo modo non ci saranno tensioni, i soliti tifosi che si assiepano all’esterno dell’albergo talvolta rendendo difficoltosa la notte dei calciatori. Stavolta sarebbe stato tutto persino più intenso per la presenza in panchina di Luciano Spalletti che torna per la prima volta a Napoli da avversario dopo la conquista del terzo scudetto. Ci sembra una scelta saggia. Spalletti conosce bene l’ambiente Napoli ed evidentemente vuole risparmiare inutili tensioni ai propri calciatori. Alla Juventus vivono con molta agitazione la trasferta a Napoli, valeva per calciatori esperti come Chiellini e Bonucci figurarsi per quelli di oggi che hanno una struttura psicologica (oltre che calcistica) di caratura inferiore.